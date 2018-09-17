Маникюр 2018: акварельный дизайн для чувственных женщин

На сегодня каждая женщина может подобрать дизайн маникюра под свой индивидуальный стиль. От коротких и аккуратных до острых и стильных ногтей. От простого нюдового до эпатажного маникюра с 3-D эффектом. А как насчет акварельного дизайна, который понравится любой красавице, ведь он нежный и чувственный...

...яркий и страстный.

Этот дизайн идеально подходит как на каждый день, так и на особое событие, если правильно подобрать образ.

Даже если лук обещает быть очень эффектным.

В любом случае, такой дизайн придает женщине легкости и воздушности...

...и несомненно подчеркивает ее женственность.

Создать принт не так уж и сложно, к примеру, можно отобразить время года на своих ноготках.

При желании можно скреативить настоящий натюрморт.

Или просто поэкспериментировать.

Такой техникой можно создавать от выразительных переходов на ногтях до рептилоидных принтов. Сама техника не только быстро наносится, но и снимается легко. Мастер может проявить весь свой творческий потенциал, а клиент остаться очень довольным. Поэтому не нужно долго думать, а поспешить и сделать себе подобный дизайн, который подчеркнет вашу женственность и необыкновенность.