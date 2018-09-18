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Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)

Смотрите фото (31)
Маникюр 2018
10:00 Сегодня Телеграф
womenshealth.su
Фото: womenshealth.su

Новости шоу бизнеса: Бордо - модный цвет осени, особенно в сочетании с золотом.

Бордовый маникюр, так же как и красный, можно отнести к классическим оттенкам в дизайне ногтей, которые подходят не только под бордовое платье, но и для комплектов одежды практически любой расцветки. Речь конечно же идет об однотонном покрытии. Если вы хотите сделать двух или трехцветный дизайн с бордовым гель-лаком, то этот вариант маникюра уже не будет универсальным, а скорее подойдет для особых случаев.

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Последний тренд этого года - декор стразами и бисером в виде ювелирных украшений. Также шикарно смотрится модный геометрический дизайн с оформленной вертикальной полоской и негативным пространством. Наиболее выигрышной цветовой гаммой для такого дизайна считается черно-бордовая.

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Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)
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