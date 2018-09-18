Названо город, в котором пройдет показ Victoria's Secret в этом году

Официальная страница бренда в Instagram сообщает, что в этом году шоу Victoria's Secret пройдет в Нью-Йорке. Отметим, что именно в этом городе началась история создания успешного бренда.

Последние годы масштабные шоу Victoria's Secret постоянно меняли локацию: проходили в Париже, Лондоне, даже в Шанхае.

"Модное шоу Victoria's Secret возвращается в Нью-Йорке", – говорится в источнике.

Заметим, что в Нью-Йорке также накануне проходил кастинг в "ангелы" Victoria's Secret