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Названо город, в котором пройдет показ Victoria's Secret в этом году
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Новости шоу бизнеса: Показ бельевого бренда Victoria's Secret, который запланирован на ноябрь 2018 года, пройдет в США
Официальная страница бренда в Instagram сообщает, что в этом году шоу Victoria's Secret пройдет в Нью-Йорке. Отметим, что именно в этом городе началась история создания успешного бренда.
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Последние годы масштабные шоу Victoria's Secret постоянно меняли локацию: проходили в Париже, Лондоне, даже в Шанхае.
"Модное шоу Victoria's Secret возвращается в Нью-Йорке", – говорится в источнике.
Заметим, что в Нью-Йорке также накануне проходил кастинг в "ангелы" Victoria's Secret
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