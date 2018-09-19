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Мода осень-2018: свадебные платья, которые в тренде этой осенью (Фото)

Смотрите фото (32)
Свадебное платье
19:51 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Изумительные свадебные платья, на которые смотришь с открытым ртом.

Наверное, каждая девушка мечтает о красивом белом платье и роскошном свадебном торжестве. И даже при том, что вкусы у многих разные, в таком вопросе, как выбор подвенечного наряда, все же устойчиво держатся традиционные взгляды: белое пышное платье с фатой. Но есть девушки, которым по вкусу длинное вечернее платье или короткое. 

Мы решили собрать те свадебные наряды, которые точно не оставят равнодушными ни одну девушку, мы, во всяком случае, на это рассчитываем.

Как бы не менялась мода, какие бы новые стили не были придуманы, многие дизайнеры придерживаются консервативности. На модных показах можно было увидеть подвенечные платья различного фасона, начиная от пышных версий с кринолинами, заканчивая более утонченными моделями из кружева.

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