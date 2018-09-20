Парень поучаствовал в милой фотосессии для итальянского модного бренда с животными.

Гарри Стайлс продолжает сотрудничество с итальянском модным брендом Gucci: 24-летний певец снялся в рекламе новой круизной коллекции дома, а компанию ему составили милые маленькие животные – козлята, ягнята и поросята. Если предыдущую рекламную кампанию (осень-зима 2018) с участием Стайлса снимали в Лондоне, то для новой кампании музыкант отправился на историческую виллу Ланте неподалеку от Рима, где и позировал на фоне построек и сада 16-го века.