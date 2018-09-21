Мода https://telegraf.com.ua/zhizn/moda-zhizn/4514496-modnyie-zhenskie-tatuirovki-2019-2020-foto.html
Модные женские татуировки 2019-2020 (Фото)
Смотрите фото (13)
13:24 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Модные тату в 2019-2020 годах, которые украсят любую девушку.
Тату дело индивидуальное, но мода вносит и сюда свои коррективы.
Модные правила таковы: в тренде крошечные звёзды, миниатюрные сердца, якоря и стрелы.
Особенно в скрытых местах: ушная раковина, за ушком, между пальцами.
Цветки также актуальны.
Шрифты и тату с глубоким индивидуальным смыслом. 21 век ищет индивидуальность.
Лица, силуэты, особенно интересным тату будет портрет женщины на женском теле.
Акварель.
Но важно при выборе тату не то, что модно, а значение. Если вы неуверенны, то лучше не забивать свое тело. А опытные в этом тонком деле уже смело могут выбрать себе интересный дизайн.
Телеграф