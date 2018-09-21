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Модные женские татуировки 2019-2020 (Фото)

Смотрите фото (13)
Тату
13:24 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Модные тату в 2019-2020 годах, которые украсят любую девушку.

Тату дело индивидуальное, но мода вносит и сюда свои коррективы. 

Модные правила таковы: в тренде крошечные звёзды, миниатюрные сердца, якоря и стрелы.

Особенно в скрытых местах: ушная раковина, за ушком, между пальцами.

Цветки также актуальны.

Шрифты и тату с глубоким индивидуальным смыслом. 21 век ищет индивидуальность.

Лица, силуэты, особенно интересным тату будет портрет женщины на женском теле.

Акварель.

Но важно при выборе тату не то, что модно, а значение. Если вы неуверенны, то лучше не забивать свое тело. А опытные в этом тонком деле уже смело могут выбрать себе интересный дизайн.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Акварельное тату, Минималистическое тату, Мода 2018, мода 2019, Мода 2020, Модное тату, Тату.
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