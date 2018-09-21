Модные женские татуировки 2019-2020 (Фото)

Тату дело индивидуальное, но мода вносит и сюда свои коррективы.

Модные правила таковы: в тренде крошечные звёзды, миниатюрные сердца, якоря и стрелы.

Особенно в скрытых местах: ушная раковина, за ушком, между пальцами.

Цветки также актуальны.

Шрифты и тату с глубоким индивидуальным смыслом. 21 век ищет индивидуальность.

Лица, силуэты, особенно интересным тату будет портрет женщины на женском теле.

Акварель.

Но важно при выборе тату не то, что модно, а значение. Если вы неуверенны, то лучше не забивать свое тело. А опытные в этом тонком деле уже смело могут выбрать себе интересный дизайн.