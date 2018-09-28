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Французский маникюр 2018: восхитительные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
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17:55 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Французский маникюр по-прежнему остается популярным, а варианты его исполнения сегодня поражают воображение.
Такой маникюр смотрится очаровательно в любой цветовой гамме, даже самой яркой. Вот лишь 20 прекрасных идей нежного французского маникюра:
Осенний маникюр 2018: идеи модного дизайна ногтей в белом цвете (Фото)
Популярен французский маникюр не только на квадратные, но и миндалевидные ногти. Не отстает от них и миллениум-френч с блестящей полоской на ногтях. Часто такой маникюр дополняется стразами, рисунками и комбинацией нескольких цветов.
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