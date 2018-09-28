Французский маникюр 2018: восхитительные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)

Такой маникюр смотрится очаровательно в любой цветовой гамме, даже самой яркой. Вот лишь 20 прекрасных идей нежного французского маникюра:

Популярен французский маникюр не только на квадратные, но и миндалевидные ногти. Не отстает от них и миллениум-френч с блестящей полоской на ногтях. Часто такой маникюр дополняется стразами, рисунками и комбинацией нескольких цветов.