День Независимости Украины

Новости моды

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

"Топ-модель по-украински" 5 сезон 5 выпуск: участники усовершенствовали актерские способности (Видео)

Топ-модель по-украински
09:48 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 28 сентября, на Новом канале вышел 4 выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

Новая неделя – новые испытания. И во время первого дефиле мало кому из участников удалось устоять на ногах. Костя Боровский подготовил для моделей непростое задание. Участникам нужно было сняться в рекламном ролике новых ароматов.

Фотосессии с Соней Плакидюк всегда неординарные. В этот раз участники копировали самые яркие обложки известных глянцевых журналов. Только вот передать настроение съемки в кадре смогли не все. А Диме Сукачу даже пришлось сделать депиляцию.

Нередко моделей приглашают на различные светские мероприятия, и чтобы там попасть в объективы фотографов, необходимо подобрать яркий и стильный образ. Для некоторых участников это стало самым сложным заданием за весь проект.

Нервы на пределе. Каждый из участников успел за эту неделю "накосячить" и знал, что любая его ошибка может стать последней.

Под угрозой вылета оказались двое участников – Алиса Головнева и Дима Сукач. Этим участникам предстояло не просто сделать красивые снимки, а еще и самостоятельно подобрать соответствующий образ перед этим.

Алла Костромичева разозлилась из-за того, что участки не воспользовались последним шансом и не показали, что хотят остаться в проекте. К сожалению, шоу покинула Алиса Головнева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 5 выпуск, Алла Костромичева, Константин Боровский, Модели, Новый канал, Сергей Никитюк, Соня Плакидюк, Топ-модель по-украински, Топ-модель по-украински 2 сезон, Топ-модель по-украински 2 сезон 5 выпуск, Топ-модель по-украински 5 выпуск, Топ-модель по-украински 5 сезон, Участники, Фотосессия, Шоу.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости моды

Christian Louboutin представил обновленные лодочки, как у принцессы Дианы Осенний маникюр 2018: идеи яркого дизайна ногтей в красном цвете (Фото) Волосы в виде цветочной вазы - новый модный тренд, который вы должны увидеть (Фото)

Последние новости

Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь