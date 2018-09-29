"Топ-модель по-украински" 5 сезон 5 выпуск: участники усовершенствовали актерские способности (Видео)

Новая неделя – новые испытания. И во время первого дефиле мало кому из участников удалось устоять на ногах. Костя Боровский подготовил для моделей непростое задание. Участникам нужно было сняться в рекламном ролике новых ароматов.

Фотосессии с Соней Плакидюк всегда неординарные. В этот раз участники копировали самые яркие обложки известных глянцевых журналов. Только вот передать настроение съемки в кадре смогли не все. А Диме Сукачу даже пришлось сделать депиляцию.

Нередко моделей приглашают на различные светские мероприятия, и чтобы там попасть в объективы фотографов, необходимо подобрать яркий и стильный образ. Для некоторых участников это стало самым сложным заданием за весь проект.

Нервы на пределе. Каждый из участников успел за эту неделю "накосячить" и знал, что любая его ошибка может стать последней.

Под угрозой вылета оказались двое участников – Алиса Головнева и Дима Сукач. Этим участникам предстояло не просто сделать красивые снимки, а еще и самостоятельно подобрать соответствующий образ перед этим.

Алла Костромичева разозлилась из-за того, что участки не воспользовались последним шансом и не показали, что хотят остаться в проекте. К сожалению, шоу покинула Алиса Головнева.