Мода https://telegraf.com.ua/zhizn/moda-zhizn/4541244-francesco-russo-vyipustil-obuv-na-shpilke-dlya-muzhchin.html
Francesco Russo выпустил обувь на шпильке для мужчин
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21:02 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Французский бренд обуви Francesco Russo, который был основан дизайнером Франческо Руссо в 2012 году, представил первую агендерную коллекцию обуви A-Gender.
В линейку A-Gender вошли лоферы, ботинки челси и туфли на каблуках. Лицом коллекции стал Осло Грейс, который регулярно участвует в мужских и женских показах коллекций знаменитых брендов. К примеру, парень ходил на подиуме Gucci, GCDS и Coach.
Модели обуви представлены в широкой размерной сетке: от 35 до 45 размера. Известно, что коллекция появилась в продаже 25 сентября в физических магазинах Francesco Russo. В коллекции представлены модные лоферы, ботинки челси, босоножки и классические лодочки на шпильке.
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