Francesco Russo выпустил обувь на шпильке для мужчин

В линейку A-Gender вошли лоферы, ботинки челси и туфли на каблуках. Лицом коллекции стал Осло Грейс, который регулярно участвует в мужских и женских показах коллекций знаменитых брендов. К примеру, парень ходил на подиуме Gucci, GCDS и Coach.

Модели обуви представлены в широкой размерной сетке: от 35 до 45 размера. Известно, что коллекция появилась в продаже 25 сентября в физических магазинах Francesco Russo. В коллекции представлены модные лоферы, ботинки челси, босоножки и классические лодочки на шпильке.