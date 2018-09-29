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Francesco Russo выпустил обувь на шпильке для мужчин

Смотрите фото (6)
Francesco Russo создал линию обуви A-Gender
21:02 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Французский бренд обуви Francesco Russo, который был основан дизайнером Франческо Руссо в 2012 году, представил первую агендерную коллекцию обуви A-Gender.

В линейку A-Gender вошли лоферы, ботинки челси и туфли на каблуках. Лицом коллекции стал Осло Грейс, который регулярно участвует в мужских и женских показах коллекций знаменитых брендов. К примеру, парень ходил на подиуме Gucci, GCDS и Coach.

Модели обуви представлены в широкой размерной сетке: от 35 до 45 размера. Известно, что коллекция появилась в продаже 25 сентября в физических магазинах Francesco Russo. В коллекции представлены модные лоферы, ботинки челси, босоножки и классические лодочки на шпильке.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, A-Gender, Francesco Russo, Бренд, Дизайнер, Мода 2018, Мужская мода, Обувь, обувь для мужчин, Франческо Руссо.
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