Матовый маникюр гель-лаком - тренд уходящего 2018-го и нового 2019 года, который является отличным вариантом для элегантной и уверенной в себе девушки.

Матовый маникюр гель-лаком - тренд уходящего 2018-го и нового 2019 года, который является отличным вариантом для элегантной и уверенной в себе девушки. Так, он придает образу некой строгости, но в то же время может быть очень женственным. В частности, если соединить матовый дизайн ногтей с глянцевыми элементами, или же с какими-нибудь украшениями. Идеальным является сочетание матового маникюра с матовой помадой на губах, которые в паре отлично дополнят ваш образ.