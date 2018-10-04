Луиза Троттер возглавила бренд Lacoste

До этого Луиза Троттер успела покорить мир моды. Она на протяжении 9 лет успешно возглавляла бренд Joseph, поэтому ей уже пророчат успех на новой должности.

С начала октября новый креативный директор Lacoste заняла свой кабинет и приступила к исполнению обязанностей. Свою первую коллекцию Луиза Троттер представит уже весной на Неделе моды в Париже.

"Я счастлива присоединиться к Lacoste, который имеет такое особе наследство. Горжусь тем, что сделаю вклад в написание новой главы в этой истории", – прокомментировала Луиза Троттер.