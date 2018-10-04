Мода https://telegraf.com.ua/zhizn/moda-zhizn/4558179-luiza-trotter-vozglavila-brend-lacoste.html
Луиза Троттер возглавила бренд Lacoste
21:39 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Дизайнер Луиза Троттер стала креативным директором популярного французского бренда Lacoste.
До этого Луиза Троттер успела покорить мир моды. Она на протяжении 9 лет успешно возглавляла бренд Joseph, поэтому ей уже пророчат успех на новой должности.
С начала октября новый креативный директор Lacoste заняла свой кабинет и приступила к исполнению обязанностей. Свою первую коллекцию Луиза Троттер представит уже весной на Неделе моды в Париже.
"Я счастлива присоединиться к Lacoste, который имеет такое особе наследство. Горжусь тем, что сделаю вклад в написание новой главы в этой истории", – прокомментировала Луиза Троттер.
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