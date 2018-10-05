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Осенний маникюр 2018: изысканный маникюр для роскошных женщин (Фото)

Смотрите фото (20)
Осенний маникюр
14:51 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Интересные идеи изысканного маникюра на каждый день и не только.

Изысканный маникюр подойдет для женщин всех возрастов. Этот невероятно красивый маникюр, который может быть выполнен в различных техниках, подчеркнет вашу красоту и тонкую натуру. Отлично подходит для повседневных будней, так и для выхода «в свет». Можно подбирать под вечерний наряд или же настроение. А для женщин, которые хотят чего-то поярче, несколько вариантов потемнее.

Этот маникюр поможет почувствовать вас женственной и красивой, придаст уверенности и блеска вашему образу. Не бойтесь быть женщиной - пользуйтесь своей красой по полной.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вечерний маникюр, Дизайн, Изысканный маникюр, маникюр 2018, Мода 2018, Ногти, Осенний маникюр 2018, Стиль.
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