"Топ-модель по-украински" 2 сезон 6 выпуск: кто покинул проект (Видео)

Напомним, в прошлом выпуске ребятам предстояло научиться демонстрировать разные эмоции. Кто не умел имитировать радость или злость, тем было намного сложнее. Некоторые участники без проблем преодолели свои страхи и показали свои актерские навыки, а некоторые растерялись и забыли, что пришли на проект за победой. Многие модели разочаровали судей и получили беспощадную критику. Больше всех досталось Алисе Головневой, она же и покинула проект после провального конкурса "за жизнь".

В 6 выпуске 2 сезона "Топ-модель по-украински" участникам проект придется не легко. Какие преграды им предстоит преодолеть в этом выпуске вы узнаете посмотрев видео.

Секрет! На грани вылета - Денис Ковалев и Егор Степаненко. И парням предстоит очень необычная фотосессия с практически обнаженными девушками. Кто растеряется и не сможет справиться с эмоциями? Смотри в Топ-модель по-украински 2 сезон 6 выпуск ниже в видео.

"Топ-модель по-украински" - модельное реалити Нового канала, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям вне зависимости от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели сражаются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.