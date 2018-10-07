Эти фотографии были сделаны в Эдвардианскую эпоху Великобритании, ознаменовавшеqся правлением Короля Эдуарда VII 1901-1910 гг.

Сто лет назад эти фотографии считались неприемлемыми, а сегодня мало кто увидит в них что-то неприличное. Современный человек привык видеть гораздо более открытые женские тела в рекламе, которой уже мало кого можно удивить, но эти фотографии были сделаны задолго до сексуальной революции. Эти фотографии были сделаны в Эдвардианскую эпоху Великобритании, ознаменовавшеqся правлением Короля Эдуарда VII 1901-1910 гг.