Большинство из этих модельеров до сих пор пребывают на пике популярности.

Большинство из этих модельеров до сих пор пребывают на пике популярности.Многие из наших читателей застали 1980-е и моду тех дней. И хотя советская мода значительно отличалась от высокой моды ведущих домов, влияние модельеров, которые были популярны в то время, неоспоримо. Это эпоха Ральфа Лорена, Джорджио Армани и Кельвина Кляйна. Тенденции, которые создали эти дизайнеры, изменили не только мир моды — они изменили внешний вид всего населения нашей планеты.