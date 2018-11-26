Ким Кардашьян представила тушь своего бренда KKW Beauty

Новости шоу бизнеса: В линейке KKW Beauty впервые появится тушь.

Многие знают, что Ким Кардашьян не только актриса и модель, но также успешная бизнес-леди. К Рождеству и Новому году знаменитость приготовила сюрприз для поклонниц ее косметического бренда KKW Beauty.

Когда год назад самая популярная девушка из семейства Кардашьян запускала коллекцию косметики, она начала с палеток для макияжа. Этот выбор был очевиден, ведь Ким обожает яркий мейкап.

23 ноября Ким сообщила подписчикам в Instagram, что выпускает свою первую тушь. Она появится только в одном цвете — классическом черном. Кардашьян уверяет, что достаточно будет всего одного взмаха кисточкой, чтобы добиться необходимого эффекта соблазнительного взгляда.

Именно тушь ждали многие поклонницы данного бренда. Они неоднократно обращались к Ким с просьбой создать этот косметический продукт, что она и сделала.

Тушь доступна для заказа на официальном сайте бренда Ким Кардашьян. Она станет частью коллекции Glam Bible Smokey Volume, в которую также вошли палетка теней, хайлайтер, карандаш для глаз, помады, румяна и блеск.