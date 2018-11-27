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Мода 2018-2019: модные пуховики, которые согреют вас этой зимой (Фото)
Если вам нечего надеть в морозную погоду, предлагаем ознакомится с потрясающими пуховиками, в которых одеваются даже звезды. В принципе, ассортимент пуховиков в нынешнем сезоне просто поражает. Короткие и длинные, с воротниками и капюшонами – найти можно на любой вкус. Точно так же, как и сочетать его можно со всем, что найдется в гардеробе – с теплыми трикотажными платьями, свитерами и джинсами, и даже со спортивными костюмами.
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