Мода 2018-2019: модные пуховики, которые согреют вас этой зимой (Фото)

Если вам нечего надеть в морозную погоду, предлагаем ознакомится с потрясающими пуховиками, в которых одеваются даже звезды. В принципе, ассортимент пуховиков в нынешнем сезоне просто поражает. Короткие и длинные, с воротниками и капюшонами – найти можно на любой вкус. Точно так же, как и сочетать его можно со всем, что найдется в гардеробе – с теплыми трикотажными платьями, свитерами и джинсами, и даже со спортивными костюмами.