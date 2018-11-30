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Лунный календарь на декабрь 2018: благоприятные дни для стрижки и окраски волос

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Лунный календарь на декабрь 2018: благоприятные дни для стрижки и окраски волос
16:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами.

От того, как будут проходить ваши дни, зависит время и период стрижки. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, на что стоит ожидать в будущем и как помешать опасности.

В Лунном календаре стрижек на Декабрь 2018 года различные события оказывают определенное действие на стрижку волос человека. Выбрав самый благоприятный день для стрижки, Вы сохраните свои положительные силы и избавитесь от всего отрицательного, обретете гармонию с собой и внешним миром.

Благоприятные дни для стрижки: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 декабря.

Благоприятные дни для окраски волос: 1, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31 декабря.

1 декабря – стрижка в этот день принесет вам поток энергии, однако волосы будут расти медленнее. Отличный день для окрашивания во все оттенки.

2 декабря – в этот день подарите своим волосам красоту и здоровье с помощью различных масок и бальзамов, используйте масла для роста волос и против сечения кончиков, стрижку на некоторое время отложите. Если осмелитесь на окраску в этот день, то точно останетесь недовольны своим преображением.

3 декабря – смена имиджа может привести к стрессу и ссоре с близкими людьми. Окраска в этот день также принесет только грусть.

4 декабря – новая прическа изрядно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Вы будете нравиться всем окружающим, а руководство на работе станет больше оценивать вашу исполнительность и работоспособность. Но для окраски день не очень благоприятный. Лучше остановиться на тонировании волос.

5 декабря – не рекомендуется стричь волосы в этот день. Стрижка снизит вашу эффективность в любых делах и начинаниях и даже самые мелкие задачи будут вам не под силу. Окрашивать волосы можно, но полезнее будет сделать питательную маску.

6 декабря – отмените поход к парикмахеру, если не хотите ухудшить свое состояние здоровья. Если решите окрасить волосы в этот день, цвет окажется не совсем таким, какой вы ожидали.

7 декабря – стригите волосы утром, чтобы настроить свою жизнь на позитив и энергию. А вот окраску лучше отложить на другой день.

8 декабря – стрижка в этот день очень хорошо повлияет на состояние вашего здоровья. У вас улучшится пищеварительная система и мозговое кровообращение. Если хотите ускорить рост волос, стригите их именно сегодня. Окрашивать волосы лучше натуральными красителями.

9 декабря – смена имиджа поможет обеспечить приток денег и ярких эмоций в будущем. Но заниматься окраской не желательно - это приведет к негативной энергетике.

10 декабря – очень хороший день для посещения парикмахерской. Стрижка обеспечит вас хорошим настроением и убережет от многих простуд. Но если окрасите волосы - ожидайте головной боли.

11 декабря – обстригите только кончики волос, не меняйте полностью прическу. Для окраски этот день станет очень благоприятным, а светлые оттенки привлекут успех в работе.

12 декабря – стрижка в этот день привлечет в вашу жизнь финансовый достаток, а также позволит в ближайшее время, если вы одиноки, найти свою вторую половинку. В этот день окраска принесет волосам шикарный объем.

13 декабря – если у вас накопилось достаточное количество негатива, вы находитесь в ссоре, а на работе не можете прийти к согласию с руководством – стрижка волос позволит вам избавиться от всех невзгод. Также этот день станет отличным временем для экспериментов с цветом волос.

14 декабря – воздержитесь от стрижки, чтобы не привлечь в жизнь негатив и плохие эмоции. Окраска тоже не приведет ни к чему хорошему. 

15 декабря – смена имиджа в этот день привлечет богатство и новые идеи. Не бойтесь рисковать, фортуна будет на вашей стороне. Но если в этот день вы смените цвет волос, тогда ухудшится структура .

16 декабря – стрижка в этот день опасна, может принести в вашу жизнь недоброжелательных людей и коварство. Этот день полностью зависит от вашего решения: окрашивать или нет.

17 декабря – не лучший день для стрижки волос. Запланируйте ожидаемое событие на другое, более подходящее, время. Окрашивать волосы можно, но лишь у проверенного мастера.

18 декабря – смена имиджа ускорит рост волос, а также позволит вам познакомиться с новым кругом людей, которые изменят вашу жизнь. Окрашивать волосы можно, но не менять цвет кардинально.

19 декабря – стрижка приведет к ссоре и конфликту на работе. А вот окраска принесет вам материальное благополучие.

20 декабря – смена имиджа приведет к страху перед началом чего-то нового, поэтому лучше от стрижки отказаться. В этот день удачными оттенками для окраски будут светлые и рыжие.

21 декабря – отличный день для стрижки волос, с новой прической вы будете сиять и излучать энергию. Самый подходящий период для того, чтобы попробовать хну или басму.

22 декабря – отложите стрижку на другой день, чтобы избежать краж и убытков. А вот окрашивание принесёт приятную новизну в ваш образ.

23 декабря – если вы не планируете больших перемен, то стрижка пойдет вам на пользу. В противном случае от нее лучше воздержаться. А если вы решитесь еще и на окрашивание, тогда ждите неприятностей на работе.

24 декабря – подарите в этот день своим волосам оздоровительные процедуры. Также лучше воздержатся от окрашивания.

25 декабря – не укорачивайте длину волос, чтобы избежать неприятностей со здоровьем. Окрашивание натуральными красителями поможет в карьерном росте.

26 декабря – удачный день для стрижки волос. Подходящий день для всех манипуляций.

27 декабря – стрижка волос поможет решить проблемы со здоровьем. Осветление в этот день оздоровит их.

28 декабря – поход к парикмахеру, наделит энергией и отличным настроением на долгий период, ваша вторая половинка будет вдохновляться вами и гордиться вашими достижениями. Окрашивание волос доставит вам наслаждение, а волосы укрепит.

29 декабря – стрижка волос придаст вам шарм и изящество. А вот краска плохо закрепится и быстро смоется.

30 декабря – противопоказано стричь волосы в этот день. Вы можете навлечь беду или какие-то неприятности в новых начинаниях. Окрашенные волосы в этот день усиленно начнут выпадать.

31 декабря – не лучший день для смены имиджа. Оставьте перевоплощения на новый год. Окрашивание в этот день также не принесет вам приятных эмоций.

Вы должны знать, что волосы - источник нашей силы, значит, все, что с ними происходит, меняет нашу биоэнергетику. Поэтому любое воздействие на волосы может изменить в ту или иную сторону не только наш внешний вид, но и всю нашу жизнь.

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