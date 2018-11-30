"Топ-модель по-украински" 2 сезон 14 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 30 ноября, на Новом канале вышел 14 выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

30 ноября на Новом канале показали 14 выпуск реалити "Топ-модель по-украински". Четырнадцатую неделю эксперты объявили неделей репутации и рейтинга. Перед началом испытаний пятерке участников дали по 5 звезд. За плохое поведение или некачественную работу участников эксперты будут снимать баллы или наоборот добавлять их. Таким образом, лучшим на этой станет тот, кто получить больше звезд за все конкурсы.

В первом конкурсе ребята участвовали в дефиле. Модели должны были ярко продемонстрировать джинсовою одежду. Кроме того вместе с ними в дефиле участвовали собаки. Оценивала конкурс дизайнер Яна Голуб.

Во втором испытании конкурсанты снялись в видеорекламе космического ресторана для популяризации интересной украинской кухни. Оценивал ребят известный шеф-повар Юрий Ковриженко.

Третий конкурс стал самым веселым на этой неделе. Участники вновь вышли на подиум, но с необычным реквизитом. У ребят были

устройства в одежде, которые "накачивали" отдельные части тела. Дефиле состояло с двух частей. Сначала модели должны пройтись по подиуму самоуверенно. А потом снова пройтись, при этом накачивать выбранную часть тела, чтобы она лопнула на точке. Оценивали друг друга сами участники.

В четвертом конкурсе участников ждала необычная фотосессия и звездный партнер по съемкам.Художники по гриму и костюмам превратили моделей в ихтиандров. Они позировали под водой в огромном аквариуме. Также участникам нужно было взаимодействовать с партнером, который находится вне куба с водой. Роль девушки, которая хочет подружиться с ихтиандром, сыграла фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Оценивали работу ребят Алла Костромичева и Юлия Санина.

В конце неделе возможность оценить звездами работу участников получили и другие эксперты шоу Соня Плакидюк, Константин Боровский и Сергей Никитюк.

Самими худшими конкурсантами этого выпуска стали Яна Кутишевская и Егор Степаненко. Им предстояло еще одно испытание. Ребята участвовали в съемке социальной рекламы против разных форм насилия. Ролики были продемонстрированы воле одного с торговых центров Киева. Журналисты Нового канала провели опрос среди прохожих, которые и определили, кто должен остаться в проекте. Лучше донесла меседж Яна Кутишевская. А Егор Степаненко покинул проект.

"Топ-модель по-украински" – модельное реалити Нового канала, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, вне зависимости от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели сражаются парни и девушки с разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.