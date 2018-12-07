Скачать
Пятница, 07.12.2018
Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
Российская агрессия: Представитель США призвал ОБСЕ удвоить усилия
Российская агрессия: Представитель США призвал ОБСЕ удвоить усилия
Ломаченко и Педраса сделали вес
Ломаченко и Педраса сделали вес
Грэмми 2019: названы номинанты музыкальной премии
Грэмми 2019: названы номинанты музыкальной премии

"Топ-модель по-украински" 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)

&quot;Топ-модель по-украински&quot; 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
23:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 7 декабря, на Новом канале вышел 15 выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

7 декабря на Новом канале показали 15 выпуск реалити "Топ-модель по-украински". На этой неделе участники боролись за билет за границу, который можно было получит по частям за каждое испытание.

В первом конкурсе ребята участвовали в дефиле на восточную тематику. Конкурсантам нужно было пройтись по подиуму в образе танцующего индийского бога Шиву. По результатам испытания первую часть билета получил Дима.

Во втором конкурсе ребята изучали цирковое исскуство и в образах циркачей участвовали в фотосессии. Лучшими на этот раз стали Дима и Катя. Они получили по одной части билета, а также возможность сняться в фотосессии для модного журнала.

В третьем испытании конкурсанты участвовали в фотосессии в образах шаманов. На этот раз участники выбирали себе соперников на фотосессию. Кто хуже справится, тот покидает съемочную площадку.  Лучшими стали Юля (она получила одну часть билета) и Яна (ей досталось две части билета).

В последнем испытании участников ожидало сказочное дефиле в одном из самых красивых парков пригорода Киева. Для абсолютного перевоплощения в сказочных героев девушек одели в кукольные платья, обули в изящные босоножки и сделали голливудские локоны.

В саду были установлены специальные декорации из огромных цветов и гигантских чашек. Пройтись по "подиуму" модели должны были с подносом, заполненым посудой, на голове. На этот раз Юля и Катя получили еще по одной части билета, а Яна заслужила целый билет в Афины, Греция.

Далее судьи шоу должны были определиться, кто еще с участников  поедет в Грецию на следующей неделе, где продолжатся съемки проекта. Алла Костромичева, Константин Боровский, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк не смогли решить, кого отправить домой. Поэтому вся четверка участников получила билеты и отправиться на "неделю за границей".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Фотосессия, Участники, Модели, Новый канал, Алла Костромичева, 15 выпуск, Соня Плакидюк, Топ-модель по-украински, Топ-модель по-украински 5 сезон, Топ-модель по-украински 2 сезон, Сергей Никитюк, Константин Боровский, Топ-модель по-украински 2 сезон 15 выпуск, Топ-модель по-украински 5 сезон 15 выпуск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться
02 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
03 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
04 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
05 Эксперты назвали продукт, который повышает мужскую потенцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
&quot;Топ-модель по-украински&quot; 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
"Топ-модель по-украински" 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь