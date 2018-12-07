"Топ-модель по-украински" 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 7 декабря, на Новом канале вышел 15 выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

7 декабря на Новом канале показали 15 выпуск реалити "Топ-модель по-украински". На этой неделе участники боролись за билет за границу, который можно было получит по частям за каждое испытание.

В первом конкурсе ребята участвовали в дефиле на восточную тематику. Конкурсантам нужно было пройтись по подиуму в образе танцующего индийского бога Шиву. По результатам испытания первую часть билета получил Дима.

Во втором конкурсе ребята изучали цирковое исскуство и в образах циркачей участвовали в фотосессии. Лучшими на этот раз стали Дима и Катя. Они получили по одной части билета, а также возможность сняться в фотосессии для модного журнала.

В третьем испытании конкурсанты участвовали в фотосессии в образах шаманов. На этот раз участники выбирали себе соперников на фотосессию. Кто хуже справится, тот покидает съемочную площадку. Лучшими стали Юля (она получила одну часть билета) и Яна (ей досталось две части билета).

В последнем испытании участников ожидало сказочное дефиле в одном из самых красивых парков пригорода Киева. Для абсолютного перевоплощения в сказочных героев девушек одели в кукольные платья, обули в изящные босоножки и сделали голливудские локоны.

В саду были установлены специальные декорации из огромных цветов и гигантских чашек. Пройтись по "подиуму" модели должны были с подносом, заполненым посудой, на голове. На этот раз Юля и Катя получили еще по одной части билета, а Яна заслужила целый билет в Афины, Греция.

Далее судьи шоу должны были определиться, кто еще с участников поедет в Грецию на следующей неделе, где продолжатся съемки проекта. Алла Костромичева, Константин Боровский, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк не смогли решить, кого отправить домой. Поэтому вся четверка участников получила билеты и отправиться на "неделю за границей".