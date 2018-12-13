Маникюр 2019: нежные идеи для свадебного маникюра

Новости шоу бизнеса: Традиционно в свадебном дизайне ногтей используют светлые оттенки.

Не удивительно, ведь образ невесты ассоциируется с нежностью, невинностью. Хотя модные тенденции разрушают стереотипы. Теперь можно увидеть невест в весьма нестандартных для свадебной церемонии нарядах. Поэтому и дизайн ногтей выбирается своеобразный. Несмотря на это, все-таки большинство девушек стараются не сильно отступать от принятых канонов в свадебной моде. Поэтому нежный и спокойный маникюр для невесты всегда будет актуален.

Свадебный дизайн ногтей с втиркой

Создать необыкновенной красоты эффект помогут жемчужные втирки. Благодаря специальным частичкам, происходит преломление света, за счет чего наблюдаются очень красивые переливы. Дополнить такой дизайн можно небольшими цветами из акрила, стразами или акриловой посыпкой.

Маникюр для невесты с блестками и стразами

Это пожалуй из самый популярный среди новоиспеченных дизайнов ногтей для невест. Блестки и стразы украсят любое однотонное покрытие. Многие мастера с помощью страз выкладывают интересные рисунки, геометрические фигурки. С помощью блесток делаются яркие акценты.

Объемные рисунки в свадебном маникюре

3D эффект выглядит эффектно и не обычно. Именно поэтому его очень часто используют в свадебном маникюре 2018. Самый востребованный среди невест рисунок – это цветок. Также, если обратить внимание на новые тенденции, очень популярно украшать ноготки абстрактными фантазийными рисунками.

Маникюр жемчужная ракушка

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Свадебный френч

Свадебный маникюр с вензелями

Главным трендом модного всегда можно считать смешение стилей и техник. Однотонным маникюром и простым дизайном со стразами сейчас никого не удивишь. Сейчас в одном дизайне принято использовать несколько оттенков, различный декор и техники нанесения рисунков.