Скачать
Четверг, 13.12.2018
Порошенко присвоил посмертно &quot;Героя Украины&quot; участнику АТО
Порошенко присвоил посмертно "Героя Украины" участнику АТО
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Андреев день: история, обряды и традиции
Андреев день: история, обряды и традиции

Маникюр 2019: нежные идеи для свадебного маникюра

Смотрите фото (40)
Маникюр 2019: нежные идеи для свадебного маникюра
11:39 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Традиционно в свадебном дизайне ногтей используют светлые оттенки.

Не удивительно, ведь образ невесты ассоциируется с нежностью, невинностью. Хотя модные тенденции разрушают стереотипы. Теперь можно увидеть невест в весьма нестандартных для свадебной церемонии нарядах. Поэтому и дизайн ногтей выбирается своеобразный. Несмотря на это, все-таки большинство девушек стараются не сильно отступать от принятых канонов в свадебной моде. Поэтому нежный и спокойный маникюр для невесты всегда будет актуален.

Свадебный дизайн ногтей с втиркой

Создать необыкновенной красоты эффект помогут жемчужные втирки. Благодаря специальным частичкам, происходит преломление света, за счет чего наблюдаются очень красивые переливы. Дополнить такой дизайн можно небольшими цветами из акрила, стразами или акриловой посыпкой.

Маникюр для невесты с блестками и стразами

Это пожалуй из самый популярный среди новоиспеченных дизайнов ногтей для невест. Блестки и стразы украсят любое однотонное покрытие. Многие мастера с помощью страз выкладывают интересные рисунки, геометрические фигурки. С помощью блесток делаются яркие акценты.

Объемные рисунки в свадебном маникюре

3D эффект выглядит эффектно и не обычно. Именно поэтому его очень часто используют в свадебном маникюре 2018. Самый востребованный среди невест рисунок – это цветок. Также, если обратить внимание на новые тенденции, очень популярно украшать ноготки абстрактными фантазийными рисунками.

Маникюр жемчужная ракушка

Свадебный дизайн ногтей омбре

Свадебный френч

Свадебный маникюр с вензелями

Главным трендом модного всегда можно считать смешение стилей и техник. Однотонным маникюром и простым дизайном со стразами сейчас никого не удивишь. Сейчас в одном дизайне принято использовать несколько оттенков, различный декор и техники нанесения рисунков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (40)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Свадьба, Стиль, Дизайн, Декор, Свадебный маникюр, маникюр 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
03 Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
04 Андреев день: история, обряды и традиции
05 Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие и много раненных
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь