Названа самая высокооплачиваемая модель 2018 года

Новости шоу бизнеса: Forbes презентовало новый рейтинг самых высокооплачиваемых моделей 2018 года.

В 2018 году список самых высокооплачиваемых моделей года возглавила 23-летняя Кендалл Дженнер, которая заработала за год 22,5 миллионов долларов. Это уже второй раз подряд, когда младшая сестра Ким Кардашьян возглавляет рейтинг.

На втором месте Карли Клосс с 13 миллионов долларов.

Третье место разделили Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли, которые могут похвастаться заработком в 11,5 миллионов долларов.

На пятом месте Жизель Бюндхен и Каре Делевинь с 10 миллионами долларов.

На седьмом месте оказалась Джиджи Хадид с доходом 9,5 миллионов долларов. Ее младшая сестра Белла Хадид заработала на миллион меньше и оказалась на восьмом месте с 8,5 миллионами долларов и делит его с Джоан Смоллс. В десятке также и Даутцен Крез, заработавшая в этом году восемь миллионов долларов.