Скачать
Пятница, 14.12.2018
Филарет рассказал, зачем Украине томос об автокефалии
Филарет рассказал, зачем Украине томос об автокефалии
В Украине открыли первое уголовное дело за &quot;прорыв&quot; границы
В Украине открыли первое уголовное дело за "прорыв" границы
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Названа самая высокооплачиваемая модель 2018 года

Смотрите фото (7)
Названа самая высокооплачиваемая модель 2018 года
15:52 Сегодня Телеграф Хочу

Новости шоу бизнеса: Forbes презентовало новый рейтинг самых высокооплачиваемых моделей 2018 года.

В 2018 году список самых высокооплачиваемых моделей года возглавила 23-летняя Кендалл Дженнер, которая заработала за год 22,5 миллионов долларов. Это уже второй раз подряд, когда младшая сестра Ким Кардашьян возглавляет рейтинг.

На втором месте Карли Клосс с 13 миллионов долларов.

Третье место разделили Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли, которые могут похвастаться заработком в 11,5 миллионов долларов.

 

На пятом месте Жизель Бюндхен и Каре Делевинь с 10 миллионами долларов.

На седьмом месте оказалась Джиджи Хадид с доходом 9,5 миллионов долларов. Ее младшая сестра Белла Хадид заработала на миллион меньше и оказалась на восьмом месте с 8,5 миллионами долларов и делит его с Джоан Смоллс. В десятке также и Даутцен Крез, заработавшая в этом году восемь миллионов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Forbes, Рейтинг, Жизель Бюндхен, Модели, Рози Хантингтон-Уайтли, Кара Делевинь, Карли Клосс, Кендалл Дженнер, Крисси Тейген, самая высокооплачиваемая модель 2018 года.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
04 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
05 За долги по коммуналке украинцев начнут штрафовать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Нацбанк выпустит памятную &quot;новогоднюю&quot; монету
Нацбанк выпустит памятную "новогоднюю" монету
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь