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"Топ-модель по-украински" 2 сезон 16 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)

&quot;Топ-модель по-украински&quot; 2 сезон 16 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
23:12 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 14 декабря, на Новом канале вышел 16 выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

14 декабря на Новом канале показали 15 выпуск реалити "Топ-модель по-украински". Эту неделю участники провили за границей, а именно в столице Греции - Афинах. Борьбу за звание топ-модели продолжают Юля Дыхан, Яна Кутишевская, Дима Сукач и Катя Польченко.

В первом конкурсе на широкой лестнице исторического здания с колоннами моделям предстояло принять участие в парной фотосессии. Только вот партнерами стали не конкуренты, а приглашенный актер Тасос.

После фотосессии в гости на виллу участников пришли судьи Соня Плакидюк и Сергей Никитюк, а также грецкие соседи.

Во втором конкурсе участники стали богами брендов. Ребята участвовали в съемке фэшн-видео в кабриолете. Перед этим Костя Боровский дал конкурсантам урок вождения.

От того, как работали модели зависел их гонорар. За каждый плохой кадр или какую-то задержку участников штрафовали. Лучшей в этом испытании стала Юля.

В следующем испытании конкурсанты участвовали в дефиле в образе бога Диониса.

Последнее испытание решило, кто должен попасть в тройку финалистов. Участники стали жителями затонувшей Атлантиды в подводной фотосессии.

На этот раз вердикты проходили сразу же после последнего конкурса. В проекте остались Яна Кутишевская, Дима Сукач и Катя Польченко. А за шаг до финала шоу покинула Юля Дыхан.

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