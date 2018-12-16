Прически на Новый год: 10 элегантных идей во французском стиле

Новости шоу бизнеса: Воспользуйтесь нашими идеями, чтобы создать неповторимый образ на Новый год 2019.

Новый год – это прекрасный повод создать яркий праздничный образ, и не важно, собираетесь ли вы танцевать целую ночь в клубе, веселиться с друзьями в ресторане или провести тихий вечер в семейном кругу. Утонченные французские образы придадут великолепия и шарма вашим волосам в новогоднюю ночь. Выберите для себя наиболее подходящую прическу, чтобы произвести максимальный эффект на окружающих.

"Бабетта" в рок-стиле

Основа этого образа – легендарная прическа Брижит Бардо из фильма "Бабетта идет на войну". Характерной чертой "бабетты" считается крупный начес, который выполняется с помощью валика или "бублика". Чтобы сделать укладку более современной, заплетите на затылке несколько бунтарских косичек.

Гофре

Планируете новогоднюю вечеринку в стиле 90-х? В таком случае гофре – идеальный вариант! Преимущество этой техники в том, что ее можно применять на волосах любой длины. А чтобы придать образу небрежности, сделайте пышный начес.

Классическая французская укладка

Такая укладка выглядит очень естественно. Самый простой и быстрый способ получить волнистые волосы – с помощью щипцов для завивки.

Предварительно подсушите волосы, а затем, опустив голову вниз, оберните ваши волосы вокруг горячих щипцов. Для создания мягких волн воспользуйтесь щипцами большого диаметра.

Для максимально естественного результата сделайте локоны только по длине волос, а корни оставьте нетронутыми. В завершение зафиксируйте укладку лаком для волос.

"Конский хвост" с плетением

Эта прическа позволит вам выгодно подчеркнуть праздничный макияж. Попросите своего стилиста заплести боковые косы до затылка, а свободные волосы собрать в "хвосты" и спрятать в них резинки. Для более элегантного образа подкрутите кончики волос завивочными щипцами.

Пучок-обманка

Такая укладка моментально бросается в глаза. Пучок-обманка – это нечто среднее между классическим пучком и "конским хвостом". Из него небрежно выбиваются две достаточно крупные пряди, тем самым добавляя динамичности прическе и подчеркивая красоту шеи. Идеальный образ для танцев!

Ассиметричный пучок

Пучок в свободном стиле позволит создать очень модный асимметричный эффект. Чтобы повторить такую прическу, необходимо, чтобы ваши волосы доходили как минимум до плеч. У вас стрижка с градуировкой? Тогда вам будет гораздо легче вынуть отдельные пряди из пучка, чтобы придать прическе соблазнительный вид.

Для начала сделайте свободный хвост. После этого закрутите волосы вокруг центральной части хвоста и закрепите их с помощью шпилек. Результат будет держаться в течение всей новогодней ночи, если вы воспользуетесь лаком для волос.

"Корона" из кос

Эта прическа позволяет создать очень женственный образ. Чтобы сделать плетеную корону, заплетите косу из трех прядей с подплетом, начиная от уха. Вплетайте новые пряди по мере плетения "короны".

Зафиксируйте получившуюся косу с помощью шпилек, затем слегка вытяните пряди, чтобы создать небрежный эффект. Пусть несколько прядей спадают на лицо. В конце распылите немного лака на прическу, чтобы ее зафиксировать.

Прическа "Плетеный банан"

Идеальный образ для поклонниц романтического стиля. Расчешите волосы, затем разделите их на три равные пряди. Начните плести косу на уровне шеи. Коса должна быть достаточно тугой, в стиле африканских косичек. Как только вы достигните макушки головы, зафиксируйте косу с помощью резинки.

Затем сделайте классический пучок из свободных прядей. Для этого закрутите предварительно начесанные волосы и распылите лак, чтобы придать пучку объем и текстуру. Зафиксируйте его с помощью шпилек изнутри.

Пучок с плоской косой

Эта укладка покоряет своей простотой, изысканностью и универсальностью. Боковой пробор выделяется при помощи плоской заплетенной косы, которая оборачивается вокруг пучка, сохраняя при этом его объем.Такая работа с волосами создает утонченный, но при этом совершенно непринужденный образ.

Пучок с косами

Более праздничный вариант предыдущей укладки. Волосы разделяются на боковой пробор, с одной стороны формируется коса, которая вплетается в пучок на затылке. Чтобы сохранить прическу на всю ночь, обязательно зафиксируйте ее лаком для волос.