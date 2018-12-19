Маникюр 2019: интересная идея дизайна "Вуаль"

Новости шоу бизнеса: Техника маникюр "вуаль" или "колготки" сама по себе уже не новая, но в ней, так же как и в классических видах маникюра (френч и лунный), появилось очень много разных новшеств.

Для украшения ногтей используют разнообразные наборы страз, пигменты, мерцающие цветные пудры, покрытия с различными эффектами, фольгу и другие аксессуары и декор. В этом обзоре посмотрим свеженькие тренды маникюра, которые можно применить для дизайна "вуаль". Классическая "Вуаль" Комбинированный маникюр вуаль с втиркой Оформление вертикальной полоски Дизайн со стразами Маникюр вуаль с геометрическим рисунком Для придания объема рисунку на ногтях часто используют песок или акриловую пудру, которой присыпают еще гель-лак перед сушкой в лампе. Модный маникюр "Вуаль" с песком Дизайн ногтей в технике "вуаль" гель-лаком Матовая "вуаль" Для удобства выполнения классического маникюра "вуаль" можно использовать готовые полупрозрачные составы для дизайна ногтей — витражные гель-лаки. Классическим цветовым решением дизайна в стиле "вуаль" является черный или темно-коричневый. Но в последнее время все чаще встречается экстравагантная красная вуаль и свадебная белая вуаль. Они выполняются по аналогичной технологии, отличаются лишь оттенком.