Маникюр 2019: интересная идея дизайна "Вуаль"

Для украшения ногтей используют разнообразные наборы страз, пигменты, мерцающие цветные пудры, покрытия с различными эффектами, фольгу и другие аксессуары и декор. В этом обзоре посмотрим свеженькие тренды маникюра, которые можно применить для дизайна "вуаль".
Классическая "Вуаль"
Комбинированный маникюр вуаль с втиркой
Оформление вертикальной полоски
Дизайн со стразами
Маникюр вуаль с геометрическим рисунком
Для придания объема рисунку на ногтях часто используют песок или акриловую пудру, которой присыпают еще гель-лак перед сушкой в лампе.
Модный маникюр "Вуаль" с песком
Дизайн ногтей в технике "вуаль" гель-лаком
Матовая "вуаль"
Для удобства выполнения классического маникюра "вуаль" можно использовать готовые полупрозрачные составы для дизайна ногтей — витражные гель-лаки. Классическим цветовым решением дизайна в стиле "вуаль" является черный или темно-коричневый. Но в последнее время все чаще встречается экстравагантная красная вуаль и свадебная белая вуаль. Они выполняются по аналогичной технологии, отличаются лишь оттенком.