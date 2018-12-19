Мода 2019: идеи красивых стрижек на длинные волосы

Новости шоу бизнеса: Предлагаем вам варианты разнообразных стрижек на длинные волосы.

Длинные волосы — это очень красиво, но не всегда удобно, ведь на укладку понадобится намного больше времени. Идеальная стрижка на длинные волосы должна сочетать в себе универсальность и модные тренды.

Стрижка с рваными кончиками

Рваные кончики — это один из модных hair-трендов 2018-2019 года. Для выполнения такой стрижки на длинные волосы нужно использовать специальные ножницы для филировки. С помощью такой детали можно преобразить не только укладку, но и челку.

Модная стрижка каскад

Каскад подойдет для любой длины. Эта универсальная стрижка добавляет объем и многослойность. Лайфхак для тонких волос. Еще один плюс — быстрая и легкая укладка с помощью обычной круглой расчески или брашинга.

Модная стрижка "лесенка"

Зачастую ее можно спутать с каскадом, но это не правильно. Главное отличие — срез только на передних прядях. Попробуйте комбинировать эту укладку с удлиненной челкой.

Прямой срез на волосах

Геометрия и резкие линии — это не только один из модных трендов в маникюре, но и отличный "ход" в укладке. Прямой срез на волосах подойдет для средних и длинных волос.

Многослойность

Этот тип стрижки на длинные волосы напоминает каскад с рваными кончиками. Главный секрет в том, чтобы соблюдать градацию прядей и подбирать их под свою форму лица.

Длинное каре

Каре подходит не только для средней длины волос. Удлиненный тип с ровным или рваным срезом смотрится очень интересно. Такая стрижка молодит и добавляет загадочности. Возьмите на вооружение: длинное каре отлично сочетается с открытым платьем. Соблазняет?

Style Diversity

Еще один модный hair-тренд — индивидуальность. Каждая стрижка должна учитывать особенности личности, подчеркивать морфологию лица, тела, формы головы. Подберем вашу?

Модная стрижка с челкой

Хочется перемен? Не нужно сразу бежать в салон красоты и менять свою стрижку. Можно начать с челки. Маленькая деталь преображает и меняет всю укладку. К тому же это один из модных трендов сезона.

Удлиненная челка

Универсальный вариант — удлиненная челка. С ней можно сделать очень много укладок. Используйте брашинг (расческа) и трендовые аксессуары.

А может попробовать короткую стрижку?

Короткие стрижки придают элегантности и немножко дерзости. Модные стрижки сочетают геометрию, небрежность и многослойность. Мы уже готовим интересные варианты для коротких волос!