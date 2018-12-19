Скачать
Среда, 19.12.2018
Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине
Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине
Минагропрод отчитался о рекордном урожае зерновых
Минагропрод отчитался о рекордном урожае зерновых
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

Мода 2019: идеи красивых стрижек на длинные волосы

Смотрите фото (11)
Мода 2019: идеи красивых стрижек на длинные волосы
12:46 Сегодня Телеграф hochu.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Предлагаем вам варианты разнообразных стрижек на длинные волосы.

Длинные волосы — это очень красиво, но не всегда удобно, ведь на укладку понадобится намного больше времени. Идеальная стрижка на длинные волосы должна сочетать в себе универсальность и модные тренды.

Стрижка с рваными кончиками

Рваные кончики — это один из модных hair-трендов 2018-2019 года. Для выполнения такой стрижки на длинные волосы нужно использовать специальные ножницы для филировки. С помощью такой детали можно преобразить не только укладку, но и челку.

Модная стрижка каскад

Каскад подойдет для любой длины. Эта универсальная стрижка добавляет объем и многослойность. Лайфхак для тонких волос. Еще один плюс — быстрая и легкая укладка с помощью обычной круглой расчески или брашинга.

Модная стрижка "лесенка"

Зачастую ее можно спутать с каскадом, но это не правильно. Главное отличие — срез только на передних прядях. Попробуйте комбинировать эту укладку с удлиненной челкой.

Прямой срез на волосах

Геометрия и резкие линии — это не только один из модных трендов в маникюре, но и отличный "ход" в укладке. Прямой срез на волосах подойдет для средних и длинных волос.

Многослойность

Этот тип стрижки на длинные волосы напоминает каскад с рваными кончиками. Главный секрет в том, чтобы соблюдать градацию прядей и подбирать их под свою форму лица.

Длинное каре

Каре подходит не только для средней длины волос. Удлиненный тип с ровным или рваным срезом смотрится очень интересно. Такая стрижка молодит и добавляет загадочности. Возьмите на вооружение: длинное каре отлично сочетается с открытым платьем. Соблазняет?

Style Diversity

Еще один модный hair-тренд — индивидуальность. Каждая стрижка должна учитывать особенности личности, подчеркивать морфологию лица, тела, формы головы. Подберем вашу?

Модная стрижка с челкой

Хочется перемен? Не нужно сразу бежать в салон красоты и менять свою стрижку. Можно начать с челки. Маленькая деталь преображает и меняет всю укладку. К тому же это один из модных трендов сезона.

Удлиненная челка

Универсальный вариант — удлиненная челка. С ней можно сделать очень много укладок. Используйте брашинг (расческа) и трендовые аксессуары.

А может попробовать короткую стрижку?

Короткие стрижки придают элегантности и немножко дерзости. Модные стрижки сочетают геометрию, небрежность и многослойность. Мы уже готовим интересные варианты для коротких волос!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Мода, Волосы, Стиль, Длинные волосы, Стрижки, мода 2019.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
04 День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
05 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
Евро продолжает дорожать: Курс валют на 19 декабря
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь