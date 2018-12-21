Маникюр 2019: фантастические идеи для тех, кто соскучился за весенним цветком

Новости шоу бизнеса: Одним из самых востребованных видов дизайна ногтей по-прежнему можно назвать маникюр с цветами.

Особенно актуален цветочный принт именно в зимнем сезоне, когда яркого цвета хочется больше, рисунки которых могут быть природными и естественными. Техник дизайна маникюра с цветами на данный момент достаточно много, о самых популярных расскажем в этом обзоре.

Модная тенденция маникюра с цветами — объемный дизайн с втиркой

Чаще всего при создании такого дизайна ногтей используют какой-то простой рисунок, к примеру, стилизованную розу. Варианта выполнения может быть два: первый подразумевает нанесение рисунка гель-краской или гель-пастой, сушка и последующее покрытие втиркой; второй выполняется наоборот, сначала ноготь покрывается втиркой, а потом уже рисуется цветок и присыпается пудрой либо песком. Подобный маникюр с цветами на ногтях можно дополнительно украсить стразами, хотя он и сам по седе смотрится достаточно свежо и оригинально.

Новый дизайн маникюра с цветами в витражной технике

Еще одним трендовым дизайном, появившимся относительно недавно, можно считать рисунок с крупным бутоном покрытый полупрозрачным цветным витражным гель-лаком. В результате получается чуть приглушенный дизайн на подобие аквариумного маникюра.

Оттенок витражного лака выбирается в зависимости от вида цветка, чаще всего рисуют крупную розу и покрывают малиновым или алым прозрачным гель-лаком.

Цветы на ногтях по-мокрому

Данная техника очень схожа с акварельной, но рисунок не растушевывается, а растекается самостоятельно. На ноготь наносится цветная подложка светлым гель-лаком, последний слой при этом не сушится. В работе можно использовать обычные, а лучше специальные гель-лаки для дизайна по-мокрому. Далее на непросушенный гель-лак наносится рисунок кистью. После того, как он немного растечется можно полимеризовать данный дизайн с цветами в лампе. Перекрывается рисунок финиш-лаком (топом).

Матовый маникюр с цветами песком

Для создания матового дизайна вам потребуется матовый топ или матовая акриловая пудра. Разновидностей матового маникюра сейчас появилось очень много: дизайн с песком, фольгой в технике литье, с объемным рисунком гель-пастой и т.д. Матовый маникюр с цветами чаще всего делают по особым случаям. Для его создания используется темная цветовая гамма либо наоборот популярные сейчас оттенки нюд. С помощью матового топа и бархатного песка можно создать очень красивый плюшевый дизайн с оригинальными цветочками.

Классический французский маникюр с белыми цветами

Есть два основных варианта френч маникюра с цветами. В одном из них классический френч дополняется рисунком на безымянном пальце в виде цветка. Второй вариант более нежный и можно даже сказать свадебный.

Классический французский дизайн с нежных пастельных или белых тонах дополняется однотонным узором в виде фантазийных цветов с кружевом или вензелями. Это очень популярный вариант летнего маникюра невесты. Чтобы выполнить подобный маникюр с цветами на ногтях начинающему мастеру нужно не раз потренироваться на типсах и подобрать для себя удобные качественные кисти и материал для нанесения рисунка (гель-пасту, гель-краску или гель-лак достаточно густой консистенции).

Простой маникюр с разными цветами

Одними из самых простых техник создания цветочного узора на ногтях являются слайдер-дизайн и стемпинг -маникюр. Мало кто не знаком с этими разновидностями nail-арта. Уметь рисовать при этом не требуется, просто грамотно выполнить маникюр по технологии и все.

Чтобы стемпинг-дизайн не был скучным, его можно дополнительно разукрасить при помощи кисти с очень тонким и коротким ворсом. Выбор слайдеров и стемпинг-пластин сейчас очень велик, можно подобрать рисунок на любой вкус и цвет. При слайдер-дизайне не забывайте хорошо запечатывать край, это гарант долговечности вашего маникюра.

Маникюр с цветами и стразами

В последнее время не часто можно встретить маникюр, в котором нет хотя бы одной стразы. Инкрустация ногтей стала безумно популярным трендом. С помощью страз имитируют украшения не ногтях, выкладывают продольные полоски в геометрическом дизайне и дополняют ими различные рисунки, в том числе и цветочные принты. Из сраз можно составить серединку цветка или усыпать разноцветными кристаллами все лепестки. Дополнительно дизайн можно разбавить бульонками.

Лепка объемных цветов из акрила

При этом виде дизайна декоративные элементы в виде объемных цветов формируются с помощью специальной кисти для лепки. Также в работе вам потребуется пудра для моделирования, цветная пудра и мономер. Кисть нужно обмакнуть в мономер и набрать шарик из пудры, затем с помощью все этой же кисти сформировать лепесток. Декор из цветов наносится на гель-лак покрытый топом без липкого слоя, либо дисперсионный слой нужно удалить. Рельеф цветку можно придать с помощью гель-краски без липкости путем проработки прожилок и краев лепестков.