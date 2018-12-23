Мода 2019: шубы из искусственного меха на зимний период

Новости шоу бизнеса: Варианты изделий из искусственного меха, которые ничем не уступают самым дорогим моделям из норки, шиншиллы или песца.

Не знаем, кто отдает предпочтение шубам из натуральных мехов и хочет выглядеть дорого-богато, но именно модели из искусственных материалов способны удивить нас широким и неординарным выбором, без нанесения заметного ущерба нашему бюджету. Впрочем, для многих главным преимуществом таких шуб становится то, что при ее покупке ты можешь спать спокойно и быть уверенной, что ни одно животное не пострадало.

Комбинированный жакет

Укороченная модель от популярного масс-маркета легко станет твоим фаворитом. Несколько вариантов текстур и разнообразные цветовые решения гармонично объединились в одной шубе, которую ты легко сможешь сочетать с классическими брюками, трендовыми кюлотами и базовым трикотажным платьем. Для тех девушек, кто любит держать руки в тепле, приятным бонусом в меховом изделии станут скрытые, внутренние карманы.

Цветная искусственная шуба

Более длинная модель, в отличие от предыдущего мехового изделия, которую ты сможешь найти в магазинах еще одного востребованного демократичного бренда. Сочетание ярких, насыщенных цветов будет подходящим дополнением к джинсам и объемным худи. Такую шубу ты легко можешь сочетать с ботинками в военном стиле или обувью Dr. Martens.

Классический полушубок

Короткая модель, которая очень приближённо напоминает классический полушубок из натуральных материалов. Несмотря на то, что такой вариант зимней одежды может быть и теплым, но глядя на ее длину хочется сделать предположение, что эта шуба подойдет больше тем девушкам, которые проводят минимум времени на улице и передвигаются по городу на своем личном транспорте. Комбинировать полушубок можно и с джинсами, и расклешенными юбками, и платьями длины миди из легких, шифоновых материалов.

Длинная короткошерстная шуба

Далеко не все девушки любят объемные меховые шубы, потому что они могут добавить пару тройку лишних килограмм. Именно поэтому мы нашли для данной подборки короткошерстную модель, которая ни коем образом не испортит твою фигуру. Если ты любишь выбирать одежду сочных оттенков для зимнего сезона, то меховое изделие теплого, молочного цвета будет идеально контрастировать с вещами в яркой гамме.

Курчавая искусственная шуба

Для фанаток розовых и зефирных оттенков мы нашли нежнейший вариант шубки из искусственного меха. Такую модель ты сможешь сочетать с брючными трикотажными костюмами, которые стали достаточно популярными не только в осенний сезон, но и зимний, благодаря своей практичности и существованию разных теплых вариаций. Дополнить свой look ты можешь не менее востребованной парой обуви в холодное время года — уггами.

Искусственная шуба-елочка

А вот эта модель вполне могла бы сойти за шубу из натуральных мехов. Аккуратная, короткостриженная, благородного молочного оттенка, с текстурой в виде елочки — это фактически изделие из норки, только без жертв для млекопитающего. Длина мехового изделия чуть выше колен, так что в ней однозначно будет тепло даже в лютые морозы. А для тех девушек, кто всегда хотел найти для себя верхнюю одежду, которая будет идеально сочетаться как с брюками, так и с платьями, то это достойный вариант.

Шуба с принтом далматинец

Найти шубу с таким принтом в разрезе данной подборки — это настоящее сокровище. Все мы прекрасно помним мультик о Круэлле Де Виль, которая ради мехового изделия для себя любимой, была готова уничтожить несколько прекрасных щенят породы далматинец. Благо, это была лишь бурная фантазия сценаристов и мультипликаторов. Но если при просмотре мультфильма ты тоже мечтала о такой шубе, только в твои планы не входило ради нее истреблять ни в чем неповинных животных, то вот он — идеальный вариант! Такая модель будет превосходно смотреться с зауженными черными джинсами и ботинком на высоком, устойчивом каблуке.