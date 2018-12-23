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Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)

Смотрите фото (17)
Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)
14:53 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Шикарный дизайн маникюра на длинные ногти!

Женщинам дана уникальная возможность, которая позволят им украшать свою внешность, и для этого им всего лишь нужно научиться правильно наносить макияж и делать себе красивый маникюр. В новогоднюю ночь каждой женщине хочется быть особенно красивой, поэтому мы приготовили для вас несколько изумительных идей новогоднего маникюра, которые помогут создать атмосферу праздника и поднять настроение, а самое главное выглядеть достойно и со вкусом! 

А сегодня мы хотим поделиться с вами эффектными маникюрами, которые оценят все любительницы длинных ногтей.

В тренде всегда модно носить ногти с необычными рисунками, главное не переборщить. Здесь представлены примеры маникюра со сложными фигурами, но смотрятся шикарно! 

То, что не измениться никогда, это новогодний маникюр с блестками и стразами! Они всегда выглядят дорого и  шикарно, а главное празднично!

Можно из блесток сделать новогоднюю елку на ногтевой пластине. 

Или добавить звезд. 

А во и маникюр с фольгой. 

Матовые идеи маникюра, которые сейчас так популярны!

А вот и подборка нежных оттенков для маникюра с уникальным дизайном. 

Можно дополнить и украсить ногти стразами.  

Или использовать втирку для ногтевой пластины. 

Отметим, что в последнее время мода на длинные ногти немного спала, и женщины отдавали предпочтение средней и короткой длине. Но, несмотря на это, мода на длинные ногти возвращается и теперь все, кто любит эту длину могут возрадоваться и быть снова в тренде. Но помните, что ногти а-ля 90-е и начало нулевых, все также не в моде и обилие страз и длинные ногти квадратной формы все также остаются в прошлом и мы надеемся, что там они и останутся. 

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