Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)

Новости шоу бизнеса: Интересный и стильный маникюр точно станет изюминкой вашего образа.

Пора начинать подготовку к празднованию Нового года и Рождества. И первое, с чего стоит начать – это праздничный новогодний маникюр 2019, поскольку его можно сделать заранее.

Самое простое – покрасить ногти в традиционные цвета грядущих праздников – красный, зеленый или белый. Идеально подойдут оттенки голубого, которые намекнут на снег и лед, или серебристый.

Для Новогодней ночи подойдут и другие краски – хозяйка года Желтая Земляная Свинья благосклонно отнесется к оранжевому, терракотовому, желтому.

Для вечернего маникюра всегда хороши черный, ярко-алый, глубокий синий, золотой и серебристый, особенно если в них имеются мерцающие частицы.

А можно подойти к созданию новогоднего маникюра более творчески, нарисовав на ногтях настоящие произведения искусства. Чего только не предлагают изображать мастера маникюра в Instagram – и северных оленей с красными носами, и героев нашумевшего мультсериала "Холодное сердце", и еловые веточки, украшенные разноцветными шарами.