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Маникюр 2019: забавные идеи маникюра с новогодними елочными игрушками и шарами

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Маникюр 2019: забавные идеи маникюра с новогодними елочными игрушками и шарами
11:37 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Делая рождественский дизайн nail-мастера часто используют символику этого праздника, а именно рисуют на ногтях елочки, снежинки, деда мороза, зимние узоры, конфетти и многое другое.

В этом году большим спросом пользуется красивый маникюр с елочными игрушками и новогодними шарами. Для большей выразительности дизайн делают объемным, используя густые гели, витражные лаки или просто капли топа с цветной подложкой. Дизайн дополняют стразами, блестками, битым стеклом, вензелями, присыпанными песком, и другим декором и аксессуарами для ногтей.

Для оформления новогоднего маникюра часто используется красно-белая цветовая гамма. Дизайн получается в духе рождества на американский манер. Для нас более актуально бело-синее оформление новогоднего торжества. 

В новогоднем маникюре также можно встретить зеленый цвет, модную сейчас пастельную цветовую гамму, а также декор из золота или серебра.

Для создания объемного дизайна можно использовать густой топ или витражный гель-лак. Объем лучше создавать постепенно, чтобы шарик не потек. Для красивого 3D эффекта дно шарика можно выложить блестками или битым стеклом.

Придать объем шарику можно с помощью крупных страз и мелкого микробисера.

Подобный новогодний дизайн можно выполнить с помощью гель-краски с липким слоем и переводной фольги для литья. Дополнительно на рисунок крепятся мелкие стразы.

Пошаговый новогодний дизайн с елочным шаром и стразами

Еще один интересный вариант оформления маникюра с елочным шариком, в качестве которого используется крупная страза, залитая сверху прозрачным лаком. С помощью пошаговых фото вы легко можете воссоздать его даже в домашних условиях.

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