Маникюр 2019: тренды, которые будут актуальные в текущем году

Как выбрать зимний дизайн ногтей? Возьмем на вооружение главные тренды этого сезона: овальная форма ногтей, матовая текстура, negative space, насыщенные оттенки и серебряные аксессуары, минимализм, надписи, анималистические принты и глиттер. Дизайн ногтей должен сочетать модные новинки и необычные аксессуары. Придать объема можно с помощью 3D-наклеек, а для того, чтобы сделать маникюр более интересным — стоит добавить живые цветы.