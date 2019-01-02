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Среда, 02.01.2019
Маникюр 2019: тренды, которые будут актуальные в текущем году
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Маникюр 2019: тренды, которые будут актуальные в текущем году

Как выбрать зимний дизайн ногтей? Возьмем на вооружение главные тренды этого сезона: овальная форма ногтей, матовая текстура, negative space, насыщенные оттенки и серебряные аксессуары, минимализм, надписи, анималистические принты и глиттер. Дизайн ногтей должен сочетать модные новинки и необычные аксессуары. Придать объема можно с помощью 3D-наклеек, а для того, чтобы сделать маникюр более интересным — стоит добавить живые цветы.
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Мода, Маникюр, Стиль, Наклейки, Дизайн, Декор, Тренды, Модный маникюр, маникюр 2019.
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