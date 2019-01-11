Модное издание назвало новый тренд 2019 года

Новости шоу бизнеса: Журнал Vogue провел собственное бьюти-исследование и обнаружил первый тренд нового сезона.

Эксперты изучили и проанализировали страницы самых популярных в соцсетях и в шоу-бизнесе звезд. Оказалось, что главным трендом 2019 года станут популярные в 1990-х кислотные цвета.

Тренд будет актуален не только в одежде, но и в оттенках волос, лаках для ногтей и аксессуарах.

Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер

Amiaya

Cardi B

Самая дорогая модель 2018 года Кендалл Дженнер опубликовала снимки в кофточке салатово-кислотного цвета. Ее сестра Кайли Дженнер перекрасила волосы в голубой цвет. Этот тренд поддержала также хип-хоп-певица Cardi B и японский поп-дуэт Amiaya.