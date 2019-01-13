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Кейт Мосс и Кайя Гербер снялись в новой рекламе Stella McCartney

Кейт Мосс и Кайя Гербер снялись в новой рекламе Stella McCartney
17:30 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: www.instagram.com

Новости шоу бизнеса: Дочь Пола МакКартни заявила, что выбрала столь разных моделей, чтобы продемонстрировать что ее модный бренд представляет женщин разных возрастов.

44-летняя супермодель Кейт Мосс и 17-летняя восходящая звезда Кая Гербер объединились для участия в новой рекламной кампании летней коллекции Стеллы МакКартни 2019. Дочь Пола МакКартни заявила, что выбрала столь разных моделей, чтобы продемонстрировать преемственность поколений и подчеркнуть, что ее модный бренд представляет женщин разных возрастов.

Две модели предстали в разных образах под руководством фотографа Джонни Дюфорта и дизайнера Стеллы МакКартни. Кейт Мосс, которая уже в седьмой раз сотрудничала с брендом, позировала в белом костюме с обручем и в ярких летних нарядах. Кайя Гербер впервые приняла участие в рекламной кампании Стеллы и предстала в объективе в джинсовом костюме, легком летнем платье и с объемной сумкой. Каждый снимок был заключен в круг, что символизировало круговорот жизни и дизайнерские решения МакКартни, направленные на улучшение окружающей среды.

 

 
 
 
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@KaiaGerber

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Реклама, Модель, Кейт Мосс, супермодель, Стелла Маккартни, Stella McCartney, Кайя Гербер.
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