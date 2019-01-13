Кейт Мосс и Кайя Гербер снялись в новой рекламе Stella McCartney

44-летняя супермодель Кейт Мосс и 17-летняя восходящая звезда Кая Гербер объединились для участия в новой рекламной кампании летней коллекции Стеллы МакКартни 2019. Дочь Пола МакКартни заявила, что выбрала столь разных моделей, чтобы продемонстрировать преемственность поколений и подчеркнуть, что ее модный бренд представляет женщин разных возрастов.
Две модели предстали в разных образах под руководством фотографа Джонни Дюфорта и дизайнера Стеллы МакКартни. Кейт Мосс, которая уже в седьмой раз сотрудничала с брендом, позировала в белом костюме с обручем и в ярких летних нарядах. Кайя Гербер впервые приняла участие в рекламной кампании Стеллы и предстала в объективе в джинсовом костюме, легком летнем платье и с объемной сумкой. Каждый снимок был заключен в круг, что символизировало круговорот жизни и дизайнерские решения МакКартни, направленные на улучшение окружающей среды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“I’m thrilled to be part of this campaign and represent a new chapter of the Stella woman.” @KaiaGerber stars in the new #StellaSummer19 campaign, with fresh images by @JohnnyDufort that represent the modern woman of today and tomorrow. “Kate and Kaia’s bold beauty really shines in these images… And our effortless relationships—how we choose to support each other over time—comes through.” See more on #StellasWorld. Collection coming soon to stores and StellaMcCartney.com #StellaMcCartney
Посмотреть эту публикацию в Instagram