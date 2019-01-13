Шоптенко похвасталась новыми интересными снимками с фотосессии

Новости шоу бизнеса: Украинская хореграф опубликовала в сеть фотографии с последней фотосессии.

Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая в прошлом году стала мамой, сделала сюрприз поклонниками, показав интересные фотографии новой фотосессии.

Новые фото опубликовала фотограф Екатерина Зерова на своей странице в Instagram.

Сама Алена рассказала, что очень соскучилась по фотосессиям и поэтому с радостью согласилась принять в ней участие. Шоптенко даже показала пользователям в сети первые фото с бэкстейджа.