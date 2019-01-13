Шоптенко похвасталась новыми интересными снимками с фотосессии

Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая в прошлом году стала мамой, сделала сюрприз поклонниками, показав интересные фотографии новой фотосессии.
Новые фото опубликовала фотограф Екатерина Зерова на своей странице в Instagram.
Сама Алена рассказала, что очень соскучилась по фотосессиям и поэтому с радостью согласилась принять в ней участие. Шоптенко даже показала пользователям в сети первые фото с бэкстейджа.
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Когда-то очень-очень давно не проходило недели, чтобы я не участвовала в каких-то фотосессиях. Потому когда-то очень давно мне это сильно надоело и от любых предложений я предпочитала отказаться и идти работать. Потом было много работы и совершенно не до того. Потом в моей жизни появился АА и до всего стало не до того. Но когда неделю назад мне внезапно предложили сняться, я вдруг осознала, что жутко соскучилась по этому процессу и состоянию, и с радостью согласилась. Спасибо @katyazerova и @arnellmakeup за то, что напомнили мне, что от этого можно получать удовольствие и трепет ожидания результата, который я надеюсь скоро будет, а то я умру от интереса. А пока могу поделиться несколькими фото процесса. За