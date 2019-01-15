Маникюр 2019: тренды в дизайне ногтей на январь

Новости шоу бизнеса: Свежие идеи для интересного дизайна ногтей.

Маникюр - это отличный повод поднять себе настроение. Если на Новый год хотелось больше блесток, глиттера и ярких красок, то в январе - лаконичности, сдержанности и полупрозрачной основы.

Пора сменить яркий маникюр на полупрозрачную основу. Для того, чтобы сделать дизайн интересным - используйте матовый топ. "Негативное" пространство (negative space) отлично сочетается с крупными блестками и другими аксессуарами.

Выберите свой идеальный оттенок из коричневой палитры (nude), который станет основой для вашего маникюра на январь. Используйте пару подтонов на разных ногтях.

Еще один вариант нежного кофейного маникюра

Нежные, пастельные оттенки и один яркий акцент. Какой? Все зависит от вашей фантазии. Выбирайте насыщенные цвета, камушки или витражный эффект!

Глянец - это модный акцент не только на губах, но и в маникюре 2019. Для того, чтобы отдохнуть от новогоднего дизайна ногтей - обратите внимание на однотонное покрытые. Разнообразьте его с помощью цветной пудры или мелкого глиттера на одном пальчике.

Сочетать тренды нужно правильно. Экспериментируйте, ведь только так можно сделать необычный дизайн маникюра. Например, красный однотонный цвет в комбинации с полупрозрачной матовой основой.

Открываем новый сезон 2019 года с новыми трендами в маникюре. Выбрали свой интересный дизайн ногтей?