Мода 2019: изысканные кружевные свадебные платья: новинки и тенденции (Фото) Как же сложно выйти замуж по-королевски… И речь не идет о поиске жениха в статусе холостого принца. Очень сложно выбрать настоящее королевское платье с кружевом, в котором обязательно должны сочетаться не только стиль, но и актуальность. Дизайнеры каждый модный сезон выпускают линейку кружевных свадебных платьев – идеальных подвенечных нарядов, которые позволят в торжественный день смотреться безупречно. Выбирая кружевное свадебное платье, будьте готовы к тому, что обсуждать такой брачный наряд будут все окружающие.