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Суббота, 19.01.2019
Мода 2019: изысканные кружевные свадебные платья: новинки и тенденции (Фото)
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Мода 2019: изысканные кружевные свадебные платья: новинки и тенденции (Фото)

Как же сложно выйти замуж по-королевски… И речь не идет о поиске жениха в статусе холостого принца. Очень сложно выбрать настоящее королевское платье с кружевом, в котором обязательно должны сочетаться не только стиль, но и актуальность. Дизайнеры каждый модный сезон выпускают линейку кружевных свадебных платьев – идеальных подвенечных нарядов, которые позволят в торжественный день смотреться безупречно. Выбирая кружевное свадебное платье, будьте готовы к тому, что обсуждать такой брачный наряд будут все окружающие.
pix-feed.com
Фото: pix-feed.com
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Мода, Свадьба, Женитьба, Стиль, Наряды, Дизайн, Декор, Свадебные платья, Кружевные платья.
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