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Маникюр 2019: стильный бежевый маникюр в тренде в этом году

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Маникюр 2019: стильный бежевый маникюр в тренде в этом году
15:28 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Маникюр в бежевом тоне будет смотреться свежо, и он отлично сочетается с разными деталями, рисунками, цветами.

В 2019 году очень популярен маникюр в бежевом цвете. Он может выполняться в любой современной технике. Главными особенностями бежевого маникюра является естественность и эффектность.

Этот цвет — нейтральный, но в этом и таится его главный плюс. Вы можете смело компоновать бежевый с любым другим цветом, создавая красивые рисунки.

Зачастую бежевый тон используют для изображения французского маникюра. Этот универсальный вариант отлично впишется как в ваши повседневные будничные образы, так и для выхода в свет. Некоторым французский маникюр в бежевом цвете может показаться скучным и обычным. В таком случае вы можете разбавить его декором.

Мода на nud пришла к нам очень давно. Посмотрев модные показы прошедших лет, можно заметить, что такой стиль пользовался огромной популярностью и был востребован.

Нюдовый маникюр очень нравится всем девушкам и женщинам без исключений. Главное условие ногтей при окрашивании бежевым лаком - это то, что поверхность ноготка должна быть идеально гладкой. В этом случае бежевый тон смотрится ровно и красиво.

Бежевый маникюр красиво смотрится на коротеньких ногтях. Существует множество идей нейл-арта на короткие ногти в бежевом цвете. Многие из них довольно таки простые и вы сможете повторить их самостоятельно, имея все инструменты и нужные средства. Стильные тенденции позволяют превратить обычную бежевую основу ногтя в маленькое полотно для творения.

Матовый маникюр — это достаточно модный вариант. Он обычно используется для коротких ногтей. Данный вид нейл-арта выглядит романтично и добавляет особой нежности в ваш стиль.

Бежевый оттенок матовой текстуры идеально подходит для основы разных рисунков и узоров. Его можно комбинировать с акриловой пудрой и втиркой.

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