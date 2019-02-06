Модный маникюр 2019: интересные идеи

Новости шоу бизнеса: Оригинальный свежий маникюр – это то, что подталкивает нас красиво держать чашечку кофе и делать десятки фото для социальных сетей.

С качественным маникюром любая женщина будет чувствовать себя увереннее, даже если в этот раз она вышла на улицу без макияжа. Поэтому, в сфере моды и красоты маникюру уделяется очень большое внимание, каждый сезон специалисты демонстрируют новые технологии, техники; появляются все новые и новые тренды нейл-арта.

Модный маникюр в 2019 году, кажется, собрал в себе все самые удачные тенденции, слегка приукрасил и доработал их, чтобы вы на протяжении всего года оставались с ухоженными пальчиками и стильными ноготками.

Перламутр

Мягкие благородные переливы натурального перламутра завораживают человечество на протяжении всей его истории. Ногтевая эстетика и в 2019 году очень активно обращается к перламутровым оттенкам. Вы можете выбрать лак с едва заметным матовым блеском – как на натуральном жемчуге, или же подобрать более нарядное, переливающееся несколькими цветами покрытие – аналогичное внутренней стороне ракушки. Перламутровый эффект лучше всего будет смотреться в сочетании со светлыми оттенками лаков – розовым, телесным бежевым, серым. В этом году обязательно попробуйте украсить классический французский маникюр легкой перламутровой втиркой, или сделайте френч-омбре с помощью перламутровых лаков.

Водный маникюр

Водным этот маникюр называют не за внешний вид, а за технику исполнения. На водную поверхность в произвольном порядке наносятся капли нескольких цветов лака и специальной палочкой перемешиваются так, чтобы образовался узор. Далее лак переносится на ноготь, и рисунок закрепляется финальным покрытием. В итоге можно получить уникальные дизайны. Эффект натурального мрамора или цветных древесных кругов, витиеватые неповторяющиеся узоры, цветная радуга, вихри, и даже вариации на тему омбре – лишь часть того великолепия, которое можно воссоздать на ногтях с помощью этой модной техники. Кстати, не ограничивайтесь простыми глянцевыми лаками, попробуйте водный маникюр с покрытиями с глиттером, блестками, эффектом металлик или голографическими свойствами.

Нежные веточки

В трендах 2019 года лидерскую позицию занимают веточки с листочками и тонкие травинки. Выглядит такой рисунок очень нежно и утонченно, особенно, если выполнить его на одном-двух ногтях. Дополнить дизайн можно блестками (шиммером), кристаллами или мелкими шариками маникюрной посыпки. С помощью последней, кстати, можно создать объемный рисунок, чтобы листочки на ветке издалека казались настоящими. Лучше всего такой естественный дизайн будет смотреться на нейтральной основе – прозрачной или светло-бежевой. Соседние ногти покройте тем же цветом, или подберите лак в тон рисунку – зеленый, оливковый, коричневый. Если же вы привыкли к броскому маникюру, оттенить веточку помогут насыщенные цвета – черный, темно-синий, фиолетовый, любые темные и яркие оттенки.

Светлый лак

Модный маникюр предстоящего года – это маникюр в светлых тонах. Нейтральный, ненавязчивый, спокойный – эти слова должны характеризовать трендовый ногтевой дизайн. Самый простой, но вполне актуальный вариант – однотонное покрытие. Не думайте, что это скучно, палитра неброских лаков крайне широка!

Один только "бежевый цвет" может быть песочным желтым, кофейным, теплым персиковым, цветом какао с молоком, ванильным, ореховым, цветом ириски, древесным бежевым… То же можно сказать о палитре розовых или серых оттенков. Тем более, светлое покрытие может быть и не однотонным.

Конфетти

Эффект конфетти, который дают крупные цветные блестки на ногтях, смотрится нарядно и празднично. Такой дизайн поможет скрасить будни, и, конечно, подойдет к любому празднику, от дня рождения, до новогодней корпоративной вечеринки. Мастера ногтевого сервиса рекомендуют придерживаться гармонии при использовании крупных блесток.

Если покрывать ими весь ноготь – это должен быть один, максимум два ногтя на руке, тогда как остальные нужно покрыть однотонным лаком. Если же хочется рассыпать конфетти на все пальчики, покрывайте блестками лишь часть ногтя. В этом случае не получится безвкусного перебора, но и сохранится яркость и нарядность. Конфетти можно использовать в сочетании с другими техниками и видами покрытий.

Определяйтесь с маникюром и сразу отправляйтесь к своему мастеру, чтобы опробовать новую для себя форму ногтей, на минутку растеряться с выбором цвета и декора, и озадачить мастера актуальным дизайном!