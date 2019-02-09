Louis Vuitton: знаменитости представили стильную новинку Tambour Horizon (Видео)

Главными героями кампейна стали звезда Игры престолов, британская актриса Софи Тернер, американский киноактер Джастин Теру, тайская кинозвезда и модель Урассая Спербунд, а также китайский актер Лю Хаоран, также известный как Турбо Лю. Звезды появились на рекламных снимках в стильных образах от Louis Vuitton, дополненных смарт-часами Tambour Horizon в разных оттенках. Автором рекламной кампании, которая включила в себя не только снимки, но и мини-фильмы с главными героями, выступил известный фотограф Джош Олинс. По его задумке, ключевым символом кампейна стал круг, который отображает цикличность времени.