New York Pet Fashion Show: крупнейший в мире показ мод для животных (Фото) В Нью-Йорке ежегодно проводится довольно необычное мероприятие. New York Pet Fashion Show — показ мод для домашних животных, где блистают не люди, а братья наши меньшие. Такой показ мод проводится в США каждый год в феврале. На сей раз местом необычного мероприятия стал отель Пенсильвания, что расположен в Манхэттене, Нью-Йорк. Суть шоу в том, что песиков декоративных пород одевают в совершенно безумные наряды, после чего показывают визжащей от восторга публике. Предлагаем вам посмотреть подборку фото с удивительного модного показа.