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Пятница, 22.02.2019
New York Pet Fashion Show: крупнейший в мире показ мод для животных (Фото)
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New York Pet Fashion Show: крупнейший в мире показ мод для животных (Фото)

В Нью-Йорке ежегодно проводится довольно необычное мероприятие. New York Pet Fashion Show — показ мод для домашних животных, где блистают не люди, а братья наши меньшие. Такой показ мод проводится в США каждый год в феврале. На сей раз местом необычного мероприятия стал отель Пенсильвания, что расположен в Манхэттене, Нью-Йорк. Суть шоу в том, что песиков декоративных пород одевают в совершенно безумные наряды, после чего показывают визжащей от восторга публике. Предлагаем вам посмотреть подборку фото с удивительного модного показа.
Фото: loveopium.ru
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Мода, Животные, Показ мод, New York Pet Fashion Show, Показ мод для животных.
01:58 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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