Маникюр 2019: модные акценты на одном или двух ногтях (Фото)

Выделение одного или двух ногтей - это, безусловно, модный тренд также и 2019 года. Он обладает большим набором плюсов. Позволяет выделиться и сохранить индивидуальность. Грамотное сочетание цветов позволяет исполнить его как для офиса, так и для отдыха и вечеринки. Модный маникюр царь-ноготь или дизайн с выделением одного или двух ногтей применяется для абсолютно разной по длине и форме ногтевой пластины и встраивается в разные техники маникюра.