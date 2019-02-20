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Пятница, 22.02.2019
Маникюр 2019: модные акценты на одном или двух ногтях (Фото)
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Маникюр 2019: модные акценты на одном или двух ногтях (Фото)

Выделение одного или двух ногтей - это, безусловно, модный тренд также и 2019 года. Он обладает большим набором плюсов. Позволяет выделиться и сохранить индивидуальность. Грамотное сочетание цветов позволяет исполнить его как для офиса, так и для отдыха и вечеринки. Модный маникюр царь-ноготь или дизайн с выделением одного или двух ногтей применяется для абсолютно разной по длине и форме ногтевой пластины и встраивается в разные техники маникюра.
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Все по теме:

Мода, Ногти, Маникюр, Стиль, Тренд, Тенденции, Акцент, маникюр 2019, Царь-ноготь.
11:35 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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