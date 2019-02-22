Модный красный маникюр 2019: лучшие идеи и сочетания (Фото) С таким маникюром вас непременно заметят. С какими цветами у вас ассоциируется весна? Чаще всего - розовый, персиковый, красный. В нашей подборке самые оригинальные идеи маникюра в красных оттенках.