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Пятница, 22.02.2019
Модный красный маникюр 2019: лучшие идеи и сочетания (Фото)
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Модный красный маникюр 2019: лучшие идеи и сочетания (Фото)

С таким маникюром вас непременно заметят. С какими цветами у вас ассоциируется весна? Чаще всего - розовый, персиковый, красный. В нашей подборке самые оригинальные идеи маникюра в красных оттенках.
Фото: womenshealth.su
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