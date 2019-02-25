Маникюр 2019: новые идеи традиционного нюдового стиля (Фото)

Если вы считаете, что телесная палитра - это скучно, мы с вами поспорим: нейтральный нюдовый фон можно дополнить цветовыми акцентами и создать интересный и утонченный вариант нейл-арта, который не останется без внимания окружающих. Докажем это прямо сейчас и предложим множество идей нюдового маникюра и вариантов дизайна, которые можно смело использовать. На подиуме про нежный нюдовый маникюр не забывают. Мастера, работающие на бэкстейдже показов, используют главным образом однотонное покрытие оттенков nude. Подтверждают это шоу Jason Wu, Erdem, Alexander Wang и многие другие.