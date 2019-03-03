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Воскресенье, 03.03.2019
Маникюр 2019: невероятно стильные идеи в розовых тонах (Фото)
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Маникюр 2019: невероятно стильные идеи в розовых тонах (Фото)

Розовый цвет - один из самых популярных в маникюре наряду с красным. Долгое время он ассоциировался исключительно с женственностью и нежностью. Но у этого цвета намного больше граней, чем мы привыкли думать. Розовый дизайн ногтей может походить под разные образы: с деловым костюмом хорошо сочетаются светлые пастельные оттенки и минималистичный дизайн, а яркая фуксия подойдет под яркий образ для вечеринки.
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Мода, Маникюр, Стиль, Тенденции, Тренды, Весенний маникюр, Розовый маникюр, маникюр 2019, Весенний маникюр 2019.
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