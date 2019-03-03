Маникюр 2019: невероятно стильные идеи в розовых тонах (Фото) Розовый цвет - один из самых популярных в маникюре наряду с красным. Долгое время он ассоциировался исключительно с женственностью и нежностью. Но у этого цвета намного больше граней, чем мы привыкли думать. Розовый дизайн ногтей может походить под разные образы: с деловым костюмом хорошо сочетаются светлые пастельные оттенки и минималистичный дизайн, а яркая фуксия подойдет под яркий образ для вечеринки.