|
|
Маникюр 2019: невероятно стильные идеи в розовых тонах (Фото)
Розовый цвет - один из самых популярных в маникюре наряду с красным. Долгое время он ассоциировался исключительно с женственностью и нежностью. Но у этого цвета намного больше граней, чем мы привыкли думать. Розовый дизайн ногтей может походить под разные образы: с деловым костюмом хорошо сочетаются светлые пастельные оттенки и минималистичный дизайн, а яркая фуксия подойдет под яркий образ для вечеринки.
Доказательства того, что китайская мода самая безумная и смешная
Аристократки из народа: 10 простых девушек, которые стали принцессами
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями
Собаки, которые понятия не имеют о личном пространстве
Забавные животные, которые хотели быть грозными, но не получилось
Самые высокооплачиваемые писатели в мире (Фото)
Невероятный домик из дерева и стекла в Норвегии (Фото)
Невероятно смешные обломные отражения, которые поднимут вам настроение
Десна - Динамо: лучшие моменты матча (Фото)
Сексуальные девушки с притягательными формами (Фото)
Уморительные животные, включившие режим "обиженки"
11 продуктов, которые помогут справиться с усталостью и вернуть бодрость
Замечательные французские фильмы, которые вы скорее всего пропустили (Фото)
Уморительные комиксы развеселят любого, кто не хочет спать
Фантастическая Прага: главные достопримечательности (Фото)
Удивительно: чем полезен имбиры для здоровья
Кто не спрятался, я не виноват: абсолютные чемпионы по игре в прятки
Самые смешные автобусы в истории (Фото)
Улыбнитесь, вас снимают: животные, которых застукали за поеданием вкусняшек
Не только лечат: у врачей тоже блестящее чувство юмора
Простые продукты для эффекта молодого лица
В его руках мрамор оживает: новый Микеланджело из Италии
Очаровательные животные, которые вызовут улыбку и подарят позитив
Поразительные свойства клубники, о которых Вы не догадывались
Памятка родителям: как правильно проявлять заботу о детях (Фото)