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Понедельник, 04.03.2019
Весенний маникюр 2019: модные и нежные идеи к 8 марта (Фото)
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Весенний маникюр 2019: модные и нежные идеи к 8 марта (Фото)

8 марта- самый женский и самый весенний праздник. Каждая дама в этот день хочет выглядеть потрясающе вплоть до мельчайших деталей. И из этих деталей не последнее место занимает маникюр. С приходом весны душа требует ярких красок и цветов. Чем больше ярких деталей, тем лучше настроение.
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