Весенний маникюр 2019: модные и нежные идеи к 8 марта (Фото) 8 марта- самый женский и самый весенний праздник. Каждая дама в этот день хочет выглядеть потрясающе вплоть до мельчайших деталей. И из этих деталей не последнее место занимает маникюр. С приходом весны душа требует ярких красок и цветов. Чем больше ярких деталей, тем лучше настроение.