Маникюр 2019: модные тенденции декора на весну-лето (Фото) 2019 год радует нас новыми течениями и стилями маникюра, которые подойдут для любой представительницы прекрасного пола. В этот сезон актуальными есть маникюр омбре, а также градиентный маникюр. Предлагаем вам подборку вариантов маникюра на весну-лето 2019, в которых отображены разные стили, и оригинальные идеи дизайна и декора.