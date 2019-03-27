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Маникюр 2019: крутые идеи на короткие ногти

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Маникюр 2019: крутые идеи на короткие ногти
10:57 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В этой статье мы собрали для вас самые эффектные идеи маникюра для маленьких ногтей.

Какой лак и нейл-дизайн выбирать, если у вас маленькая ногтевая пластина? С одной стороны, девушкам с маленькой ногтевой пластиной противопоказаны некоторые варианты дизайна – различные крупные элементы, орнаменты и др. С другой - им во многом повезло: маленькие ногти выглядят аккуратнее, а главное – они идеальны для создания модного сейчас минималистичного дизайна. С такими ногтями можно воплотить множество интересных идей: нарисовать лаконичные рисунки, использовать глиттер, геометрические узоры, комбинации разных цветов (главное, не больше трех). 

Необычный обратный френч

Лунным маникюром сегодня никого не удивишь, хотя можно попробовать. Обозначьте лунку ногтя, нарисовав на ней забавный рисунок или простой треугольник, как на фото выше.

Минимализм

Обладательницы маленьких ногтей могут радоваться - минимализм сейчас в моде. Даже такой простой дизайн, как черная точка у основания ногтя, делает маникюр интересным, не перегружая его при этом. Фотоинструкцию по маникюру с точками ищите здесь.

Прямая линия

Еще один вариант минималистичного дизайна - аккуратная вертикальная полоска. Такой прием, кстати, визуально удлинит ногтевую пластину.

Космический маникюр

Если минимализм вам не по вкусу, примерьте модный "космический" маникюр. Поверхность ногтя покрывают рисунком, имитирующим звездное ночное небо. Это, кстати, не так сложно сделать.

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Идеи, Идеи маникюра, Нейл-арт, Короткие ногти, Маникюр на короткие ногти, маникюр 2019.
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