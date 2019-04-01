Весенний маникюр 2019: красивые идеи для Ваших ноготков (Фото) На календаре уже весна, и каждой женщине особенно хочется чувствовать себя легкой, воздушной и прекрасной. Мы собрали для Вас подборку стильных идей маникюра, которые создают очень весеннее настроение и добавляют образу женственности. Вдохновляйтесь!