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Вторник, 02.04.2019
Маникюр 2019: страстный красный для жгучих представительниц прекрасного пола (Фото)
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Маникюр 2019: страстный красный для жгучих представительниц прекрасного пола (Фото)

Приверженцы классического стиля знают, что красный цвет маникюра всегда актуален, когда нужно подчеркнуть изысканный вкус и характер настоящей леди. Тонкие пальцы с "кровавыми", коралловыми, багровыми, алыми или вишневыми ногтями выглядят изящно и невероятно соблазнительно. Красный и его оттенки относятся к универсальным цветам, поскольку хорошо сочетаются практически с любым образом и стилем одежды. Красный цвет может выглядеть необычно за счет различной длины и формы ноготков.
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