Маникюр 2019: страстный красный для жгучих представительниц прекрасного пола (Фото) Приверженцы классического стиля знают, что красный цвет маникюра всегда актуален, когда нужно подчеркнуть изысканный вкус и характер настоящей леди. Тонкие пальцы с "кровавыми", коралловыми, багровыми, алыми или вишневыми ногтями выглядят изящно и невероятно соблазнительно. Красный и его оттенки относятся к универсальным цветам, поскольку хорошо сочетаются практически с любым образом и стилем одежды. Красный цвет может выглядеть необычно за счет различной длины и формы ноготков.